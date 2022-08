Casa: nel 2021 quasi 6000 compravendite nel Cagliaritano

Nel 2021 ci sono state 1.933 compravendite solo nel capoluogo di regione. E si arriva a 5.529 se si considera la provincia di Cagliari. Sono alcuni dei dati di uno studio della Fimaa Confcommercio sul mercato della mediazione immobiliare in Sardegna.

"L'intermediazione degli agenti immobiliari va dal 60 all'80 per cento - Marco Mainas presidente della Fimaa Confcommercio Sud Sardegna- ogni agente immobiliare nell'arco di un anno chiude un numero di transazioni superiore a 12".

Secondo Confcommercio Sud Sardegna, però, il ddl concorrenza penalizza gli agenti di commercio favorendo l'attività di grossi gruppi di mediazione creditizia. "Il governo- accusa Mainas - incredibilmente e in maniera del tutto inattesa, dopo soli sei mesi ha cambiato idea e ha deciso di appoggiare le istanze di una sola associazione di categoria, dimenticando di ascoltare le ragioni della maggioranza delle imprese rappresentate che professionalmente si occupano di intermediazione immobiliare".