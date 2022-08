Candelieri: il 14 agosto la prima Discesa con 13 ceri votivi

La Discesa dei Candelieri fa 13. Quest'anno, per la prima volta nella storia della manifestazione, a ballare fra le ali di folla ci saranno tredici ceri votivi. Dopo le nuove annessioin decise dal Comune di Sassari e dall'Intergremio, la sera del 14 agosto faranno il loro esordio alla Discesa anche i candelieri del Gremio degli autoferrotranvieri e del Gremio dei braccianti. Questa sarà la grande novità della Faradda, la festa dei sassaresi che la città aspetta e prepara con fervore per tutto l'anno.

Come spiegato dal sindaco Nanni Campus nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, a fare da apripista alla manifestazione riconosiuta dall'Unesco come Patrimonio culturale dell'Umanità, sarà giovedì 4 agosto la discesa dei 14 piccoli candelieri, portati a spalla da 180 bambini (il più piccolo ha 3 anni) nel percorso ridotto che va da porta Sant'Antonio fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem. Mercoledì 10 bis con i candelieri medi. Venerdì 12 il tradizionale appuntamento con la cerimonia di premiazione del Candeliere d'Oro, d'Argento e d'Oro speciale, riconsocimenti che ogni anno sono assegnati a due sassaresi che da più tempo risiedeno all'estero e nella penisola e che ritornano in città per partecipare alla Faradda.

La sera del 14 agosto la città scioglierà il secolare voto alla Madonna con la Discesa dei 13 candelieri accompagnati dai Gremi, le antiche corpoorazioni di arti e mestieri che dal XIII secolo caratterizzavano la vita sociale ed economica di Sassari.

Come di consueto i ceri si raduneranno alle 18 in piazza Castello per poi percorrere corso Vittorio Emanuele e corso Vico per arrrivare alla chiesa di Santa Maria di Betlem e rendere omaggio alla Vergine Maria. Per questa edizione, che sarà trasmessa in diretta dall'emittente televisica Videolina, il Comune ha anche allestito due maxischermi, uno in corso Vico e uno in piazza Sant'Antonio. (ANSA).