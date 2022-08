Aeroporti: record di passeggeri a luglio in nord Sardegna

Sono 882.000 i passeggeri transitati negli scali di Alghero e Olbia nel mese di luglio, in crescita del 10% (+80.000) rispetto allo stesso periodo del 2019. A far lievitare il traffico di viaggiatori è stato l'incremento registrato nel cosiddetto segmento domestico dei collegamenti, che ha fatto segnare un +35% in raffronto a luglio 2019, grazie all'aumento delle rotte da e per la Penisola.

Segnali incoraggianti anche sul fronte internazionale, dove è stato recuperato l'85% del traffico passeggeri del 2019 e riattivati i collegamenti da e per tutti i mercati storici a eccezione della Russia.

Il dato registrato dall'1 gennaio al 31 luglio nei due aeroporti del nord Sardegna mostra un aumento di 93.000 passeggeri (+4,0%) se raffrontato ai primi 7 mesi del 2019, grazie all'ampio network di 77 collegamenti garantiti da oltre 40 compagnie aeree da e per 21 mercati europei.

Nel dettaglio, nell'aeroporto di Alghero sono transitati complessivamente 218.000 passeggeri (+6,3% rispetto al luglio 2019), mentre da gennaio a oggi sono stati gestiti 821.000 viaggiatori, con una crescita del +7,6% che pone il Riviera del Corallo tra i top performer nazionali in termini di ripresa.

L'aeroporto di Olbia ha accolto 664.000 passeggeri (+11,4% rispetto al 2019), facendo registrare il record storico per il mese di luglio. Nei primi 7 mesi dell'anno, invece, sono transitati complessivamente 1.643.000 passeggeri (+2,2% rispetto al 2019). Ottimo il dato dell'aviazione generale del Costa Smeralda, che nel solo mese di luglio ha gestito oltre 3.900 voli, in incremento del 18,3% rispetto al 2019.