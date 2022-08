Malore in Sardegna per ex fedelissimo di Putin, timori avvelenato

E' ancora ricoverato all'ospedale di Olbia Anatolij Chubais, l'ex fedelissimo di Putin che ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza in un resort in Sardegna. L'uomo, confermano fonti qualificate, non è in pericolo di vita e si stanno attendendo gli esiti degli ulteriori esami disposti, che sono stati inviati ad un laboratorio esterno.

Il malore, sempre secondo quanto si è appreso, potrebbe essere dovuto alla sua patologia pregressa, la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che danneggia i nervi periferici, quelli che connettono il sistema nervoso centrale con il resto dell'organismo. Le stesse fonti sottolineano inoltre che né tecnici specializzati della Polizia né altre forze di polizia hanno eseguito dei test o dei prelievi all'interno della villa dove soggiorna Chubais.