Inaugurato il nuovo 7Pines Resort a Baja Sardinia

Il 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt, ha aperto le sue porte a Baja Sardinia, su un promontorio di 15 ettari di macchia mediterranea sul mare, a due passi dalla Costa Smeralda. Il resort, il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza, porta sull'isola la sua filosofia di ospitalità e il concetto di "laid-back luxury", un lusso rilassato ed informale, nuovo per la destinazione. In posizione privilegiata di fronte alle isole dell'arcipelago di La Maddalena, con una spiaggia principale e 4 calette, il 7Pines Resort Sardinia offre 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite suddivise in tre aree.

Ampia e diversificata è anche l'offerta gastronomica: gli ospiti hanno a disposizione tre bar e tre ristoranti guidati dall'Executive Chef Pasquale D'Ambrosio. Al Capogiro, il ristorante fine dining aperto agli ospiti esterni con vista mozzafiato sul mare, lo chef propone una cucina mediterranea con forti richiami alla tradizione gastronomica dell'isola. Il servizio, che nello stile del resort è attento ma mai invadente, contribuisce a creare un'ambiente informale tipico delle vacanze al mare. Lo stesso che si ritrova al ristorante Spazio, affacciato sulla spettacolare piscina. Qui la proposta varia dai crudi di pesce locale alle insalate pokè, con un angolo tutto dedicato alla Sardegna e ad uno dei suoi simboli gastronomici: i culurgiones.

Per chi ama mangiare a due passi dal mare c'è il Cone Club, il beach club del resort aperto dall'ora di pranzo fino a tarda sera e direttamente accessibile via terra o tramite il molo privato. Nel menu il pluripremiato chef Tohru Nakamura propone piatti di ispirazione mediterranea pensati per essere condivisi dall'antipasto al dolce. Completa l'offerta l'originale lista cocktail firmata dal mixologist di fama internazionale Philip Bischoff direttamente da Bangkok.