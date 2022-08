Consiglio regionale: verso surroga Oppi, entra Alice Aroni

La morte del leader dell'Udc Giorgio Oppi ha lasciato un posto vacante nell'Assemblea sarda. Manca l'ufficialità perché ancora non si è riunita la Giunta delle elezioni, ma al decano del Consiglio regionale dovrebbe subentrare Alice Aroni, 38enne dipendente della Asl 8, arrivata terza con 683 voti nella lista Udc, circoscrizione di Cagliari, dove alle regionali del 2019 era risultato eletto Oppi. Il primo dei non eletti, Mario Fadda, è scomparso pure lui, ma tre anni fa, il 30 luglio del 2019. Per la surroga bisogna aspettare la prossima seduta del Consiglio regionale.