Basket: Dinamo sfida stelle Panathinaikos a City of Cagliari

Sabato 10 e domenica 11 settembre alla 12/a edizione del torneo "City of Cagliari" si respirerà aria di basket internazionale, con la Dinamo Sassari che contenderà il trofeo a Panathinaikos Atene, Olimpia Milano e Varese. Al PalaPilastu i sassaresi affronteranno sabato 10, alle 20.30, proprio la squadra di Atene, mentre l'altra finalista verrà fuori dalla sfida fra i campioni d'Italia e Varese. Le finali si giocheranno domenica 11 alle 18 e alle 20:30.

Per il Panathinaikos, protagonista annunciata dell'Eurolega, sarà la prima presenza in assoluto in Sardegna e a Cagliari sfoggerà campioni come Derrick Williams (seconda scelta assoluta Nba nel 2011), Marius Grigonis, Nate Wolters, Paris Lee, Gudaitis, Giorgios Kalaitzakis.

Contro di loro i ragazzi di coach Piero Bucchi dovranno dimostrare che il roster è stato ben costruito e può reggere l'impatto anche con formazioni di caratura superiore. Un roster che, partendo dal blocco dei nove giocatori confermati, è stato arricchito con gli arrivi dei tre assi statunitensi Jamal Jones, Chris Dowe e il centro Chinanu Onuake. Al loro fianco il gruppo consolidato che tanto bene ha fatto la stagione scorsa, capitanato da Jack Devecchi, arrivato alla 17/a stagione con la casacca della Dinamo. I biglietti del City of Cagliari, organizzato dal Comitato regionale della Fip, saranno in vendita da martedì 2.