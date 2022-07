Musica: Mika canta e balla tra il pubblico, show in Sardegna

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 31 LUG - Provocante, ironico, sexy. In una parola Mika. Protagonista di uno spettacolo assolutamente coinvolgente davanti ai 5mila spettatori della Forte Arena, il teatro sotto le stelle allestito di fronte al Forte Village di Santa Margherita di Pula, resort di lusso sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Ed erano in tanti, infatti, tra facoltosi ospiti del resort e vip in vacanza in Sardegna, su tutti Fiorello, ad occupare le prime file. Alle 21.45 in punto Mika appare sul palco, o meglio sopra il pianoforte. "Era da tanto che non parlavo in italiano a un concerto - esordisce - è da prima del covid che non mi esibivo qui in Italia. Siete il pubblico più educato che ho incontrato negli ultimi tempi", ironizza Mika guardando la platea. Ma la star libanese rompe subito gli schemi, e alla terza canzone è già in mezzo al pubblico a cantare e ballare tra i suoi fan più accesi.

L'arena improvvisamente esplode, anche Fiorello canta, balla e riprende col telefonino. Lo showman, che ha la villa sul mare a due passi dalla Forte Arena, viene invitato da Mika a salire sul palco. E i due cantano e ballano assieme per qualche minuto, scambiandosi i complimenti.

"Siamo in uno dei posti più belli al mondo - urla Mika dal palco - e pensare che stamattina mi sono svegliato nel Nord Inghilterra sotto la pioggia e ora sono qui con voi al caldo".

Si parte con Lollipop, poi uno dietro l'altro tutti i suoi più grandi successi, da Underwater a Big girl, Relax Take It Easy, Grace Kelly, Stardust, We are Golden, sino al gran finale con tutto il pubblico sotto il palco a ballare sulle note di Yoyo.

Reduce dal tour nordamericano, che ha fatto registrare il tutto esaurito e culminato con il Coachella, Mika a Santa Margherita ha proposto l'unica data estiva in Italia prima della tournee di settembre che lo vedrà protagonista con otto date, a partire dall'Arena di Verona il 19 settembre.

Cinque album in attivo, 10 milioni di copie vendute negli ultimi 15 anni, 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo, 3 miliardi di stream e una lunga lista di successi internazionali lo hanno portato a diventare un'icona della musica contemporanea. (ANSA).