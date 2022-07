Scontro fra tre auto nel litorale di Sorso, otto feriti

(ANSA) - SASSARI, 30 LUG - Otto persone, tra cui tre bambini, sono finite in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Marritza, nel litorale di Sorso, dove a causa di una mancata precedenza tre auto si sono scontrate violentemente all'incrocio tra la Statale 200 e la Sp 81.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 e alcune ambulanze, tra cui la medicalizzata Mike e la base di Sennori, Sardegna emergenza. I tre bambini feriti (hanno 12, 7 e 3 anni) sono stati trasportati in ospedale al Santissima Annunziata di Sassari in elicottero. Tutti i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Grande lavoro per i vigili del fuoco di Sassari, che hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte, una Fiat 600, una Ford Fiesta e una Seat Ibiza.

Presenti anche i carabinieri di Sorso, guidati dal comandante Gianluca Porcheddu, una pattuglia del radiomobile di Porto Torres e gli operai dell'Anas, che sono al lavoro per ripulire la carreggiata dai detriti. (ANSA).