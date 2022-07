Consorzio Costa Smeralda approva bilanci e festeggia 60 anni

L'assemblea del Consorzio Costa Smeralda ha approvato il bilancio consuntivo e quello previsionale, e analizzato lo stato dell'arte degli investimenti realizzati e degli interventi in programma sul comprensorio.

"Quest'anno la Costa Smeralda festeggia 60 anni della sua nascita - ha detto il presidente Renzo Persico durante l'apertura della riunione -. Un percorso storico che ha dato vita alla Costa Smeralda, di cui tutti noi abbiamo la fortuna di poter beneficiare della sua magica dimensione. Il modello Costa Smeralda nasce dalla visione del Principe Karim Aga Khan che ha dato vita a un sogno, creando un intramontabile mito turistico.

Grazie a questa visione si configurò uno stile iconico, definito appunto "stile Costa Smeralda", fonte di ispirazione e di studi in tutto il mondo".

Durante l'assemblea, relativamente alle attività realizzate nel corso del 2021, si è parlato dell'attuazione di alcuni progetti previsti dal piano strategico, finalizzati a incrementare i servizi per i consorziati e a creare valore per la destinazione, ma che hanno visto allo stesso tempo il Consorzio protagonista nel suo ruolo di tutore del territorio, attraverso il potenziamento di investimenti finalizzati a preservare la natura.

Inoltre si è parlato dei lavori, avviati quest'anno, per l'installazione della fibra ottica FTTH, che doterà il comprensorio di eccellenti servizi digitali con accesso a internet veloce, e per l'ambulatorio con l'installazione di un ecografo e un radiografo di ultima generazione per garantire un servizio medico di eccellenza.

Nell'ambito delle celebrazioni dei 60 anni del Consorzio Costa Smeralda, è stato creato un calendario ricco di iniziative, incontri, mostre, concerti e degustazioni, aperto a maggio con il Premio Letterario Costa Smeralda e che si protrarrà fino a ottobre, inclusa la presentazione del libro Costa Smeralda, che la prestigiosa casa editrice di New York Assouline ha voluto dedicare alla Costa Smeralda, includendola in una mappatura di luoghi leggendari tipici della collana Travel Series, di cui fa parte il libro e che rievoca le immagini più suggestive dei 60 anni della Costa Smeralda. Mentre il 13 agosto nella piazzetta principale di Porto Cervo ci sarà la serata celebrativa dei 60 anni della Costa Smeralda dove si esibirà Amii Stewart.

"Il ruolo del Consorzio - ha concluso Persico - oggi è quello di garantire il mantenimento della sua leadership di destinazione turistica iconica e tra le più rappresentative a livello globale, attraverso un percorso di eccellenze e di esclusività che non sono in competizione con altre destinazioni, ma che puntano alle proprie specificità".