A Ferragosto Seui si anima col festival di alternative music

Si riaccendono i riflettori su SeuInMusica, due giornate ferragostane, 14 e 15 agosto, nel paese della Barbagia di Seulo.

Il festival di alternative music propone una maratona di suoni, dalla mattina alla sera, tra jam session, aperitivi e laboratori musicali. Ingresso libero e gratuito per tutti gli appuntamenti.

Ospiti di punta della settima edizione del festival il sassofonista nuorese Gavino Murgia e Dj Gruff, all'anagrafe Sandro Orrù, alle 23.30 del 14 agosto nella piazza San Giovanni si esibiranno in una performance sperimentale tra groove, musiche tradizionali, rap e scratch. In cartellone anche per citarne alcuni, il trombettista Riccardo Pittau, Hola la Poyana, Pororoca Trio e Matteo Muntoni. Ancora, il duo Follesa&Schirru, ovvero, la cantante Silvia Follesa e il pianista Andrea Schirru.

Ad animare il festival poi sarà il concerto itinerante della SeuinStreet Band nata nel 2019 dalla banda musicale Gioacchino Rossini di Seui che a fine 2022 compirà cento anni. A far ballare e coinvolgere il pubblico al ritmo di funk, R&B, soul e jazz una trentina di strumentisti di età compresa tra i 9 e i 70 anni.

Il 14 agosto alle 21.30 al Centro polivalente verrà proiettato il cortometraggio girato a Seui, 'Santamaria' di Andrea Deidda. Organizza l'associazione culturale Kromatica in collaborazione con la Banda Rossini e con la partecipazione speciale dell'associazione Seuesi a Cagliari e nel mondo.

"Ripartiamo dopo due anni di fermo dovuti al Coronavirus - spiegano i direttori artistici Luigi Murgia e Andrea Sanna - ma come avvenuto nelle edizioni precedenti puntiamo a far conoscere la musica sperimentale e a promuovere gli artisti sardi emergenti con un occhio di riguardo ai progetti più originali".