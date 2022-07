Si scaglia su madre e sorella davanti al figlio, arrestato

Ha minacciato di morte la madre e dalla sorella che si erano rifiutate di fornirgli il denaro verosimilmente per l'acquisto di stupefacenti. Ha inveito violentemente contro di loro, danneggiando l'autovettura della sorella e una stufa all'interno dell'abitazione alla presenza del figlio dell'uomo. Un 44 di Vallermosa è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, insieme ai colleghi della locale Stazione.

"Si è trattato soltanto dell'ultimo capitolo di una preoccupante vicenda che i carabinieri hanno seguito con attenzione - fanno sapere gli investigatori - I militari sono riusciti ad intervenire nella flagranza dei gravi eventi tanto da poter procedere con l'arresto".

L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Uta con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di un minore e per danneggiamento aggravato.