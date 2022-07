Saline Carloforte, nido artificiale per difendere avifauna

Nelle saline di Carloforte un nido artificiale per proteggere gli uccelli migratori. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Medsea, il Comune di Carloforte e la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli).

L'obiettivo è riqualificare le sponde interne della salina con delle "barriere" per proteggere le specie avifaunistiche più a rischio dalla presenza soprattutto di ratti e cani. "Inoltre - ha spiegato Alessio Satta, presidente della Fondazione Medsea -a supporto dell'azione di tutela, si intende sensibilizzare i fruitori della salina sulle specie migratorie, così da contribuire alla loro conservazione e al monitoraggio".

Lipu in azione. "La natura, in quarant'anni di inattività delle saline, si è reimpossessata del suo habitat naturale, fortunatamente mai compromesso - racconta Luciano Durante, responsabile dell'Oasi Lipu di Carloforte - con decine di centinaia di fenicotteri e numerose altre specie. La riqualificazione, il ripristino degli argini e di alcune "barriere cuscinetto" diventano altresì importanti per favorire e tutelare la nidificazione di molte delle specie presenti o di nuove altre".

Tra gli obiettivi del progetto, il miglioramento della salute degli habitat presenti e dello stato di conservazione degli ecosistemi per garantire il mantenimento del numero di specie nidificanti e favorire l'incremento del numero di specie protette come il gabbiano corso e la nidificazione di nuove specie. I lavori inizieranno entro l'anno e dovranno concludersi entro aprile 2023. "L'isola di San Pietro è un importante Zona Speciale di Conservazione. In questo quadro, - spiega il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - le Saline costituiscono un ambito privilegiato, sia di natura culturale, sia di tipo ambientale.

Siamo molto contenti che, oltre ai lavori in corso legati alla fruizione ambientale e culturale del sito, con questo progetto sia possibile contribuire anche alla protezione del rilevante patrimonio avifaunistico che popola il compendio".