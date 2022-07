Metano: Medea, 28km di rete a Sennori e deposito Gnl a Sorso

Medea (Gruppo Italgas) ha messo in esercizio 28 km di rete di distribuzione del gas naturale a servizio a Sennori e un nuovo deposito criogenico di gas naturale liquefatto (Gnl), dalla capacità di 110 metri cubi, a Sorso che alimenterà le reti di entrambi i Comuni (bacino 4), garantendo "continuità del servizio, massima flessibilità di approvvigionamento ed elevati standard di sicurezza", fa sapere la società.

Sempre nel bacino 4, Medea ha in programma di mettere in esercizio entro l'estate anche le reti di Porto Torres e Stintino per le quali ha realizzato altri due depositi Gnl dalla capacità rispettivamente di 110 e 20 metri cubi.

Con Sennori, diventano 76 i comuni sardi raggiunti dal gas naturale per i quali Medea ha realizzato un network di 63 depositi criogenici di gas naturale liquefatto. Nei primi sei mesi del 2022, la società ha distribuito sull'Isola oltre 1.200.000 metri cubi di gas, segno della crescente attenzione verso una fonte di energia sostenibile e continuativa.

"L'arrivo del gas naturale nel bacino 4 - ha commentato Francesca Zanninotti, amministratore delegato di Medea - rappresenta un ulteriore impulso allo sviluppo di un territorio a forte vocazione turistica. In quest'ottica, stiamo lavorando per mettere in esercizio quanto prima le reti di Porto Torres e Stintino, due delle località dell'isola più rinomate. Abbiamo realizzato infrastrutture all'avanguardia che oggi ci consentono di portare il gas naturale nelle case dei cittadini sardi e, presto, permetteranno la distribuzione anche di gas rinnovabili, contribuendo alla costruzione di un futuro energetico sempre più sostenibile".

Medea è presente in 18 dei 38 bacini in cui è suddivisa la Sardegna, compresi quelli in cui ricadono i principali capoluoghi. I suoi asset si compongono di circa 1.500 km di reti "native digitali" per il gas naturale, di cui oltre 1.400 km già in esercizio. A ciò si aggiungono circa 600 km di reti alimentate ad aria propanata nei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano che saranno convertite a gas naturale nei prossimi anni.