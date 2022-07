Covid: sette morti in Sardegna e nuovo aumento dei casi

Sette decessi e nuovo aumento dei casi di Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.589 positivi (+ 299), di cui 1.438 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.077 tamponi per un tasso di positività del 26,1%.

Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 16, mentre i ricoveri in area medica scendono a 171 (- 3); 34.672 sono i casi di isolamento domiciliare (- 1703).

Le sette vittime sono due donne di 74 e 94 anni e due di 84, un uomo di 78, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 73 e 88 anni residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Oristano.