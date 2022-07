Cade della moto e viene travolta da auto, muore ad Alghero

Una donna di 50 anni, Giovanna Scanu di Sassari, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una lungo la Sassari-Alghero, in una rampa in salita nell'immissione tra la nuova e la vecchia strada.

Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe scivolata dalla sella della moto, guidata dal compagno 47enne, che si sarebbe poi fermato per soccorrerla. In quegli istanti un'auto che sopraggiungeva l'ha travolta ed e è morta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, arrivati con due ambulanze tra cui una medicalizzata proveniente da Alghero. I rilievi e le indagini sono affidati alla polizia stradale di Sassari, guidata dal comandante Inti Piras.

Il sostituto procuratore Mario Leo, della Procura di Sassari, ha disposto l'autopsia sul corpo della 50enne per stabilire l'esatta causa della morte.