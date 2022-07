Incendi: rogo Parco Molentagius Cagliari, danni ad azienda

Non è ancora stato del tutto domato il gigantesco rogo divampato nel primo pomeriggio di oggi nelle vicinanze del Parco di Molentargius, a Quartu Sant'Elena, Città Metropolitana di Cagliari. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento, hanno raggiunto un'azienda che produce piscine danneggiandola gravemente.

Una fitta coltre di fumo nero si è sollevata dalla zona, ben visibile da diversi chilometri. Sul posto stanno attualmente operando sei squadre dei vigili del fuoco. Era stato richiesto anche l'intervento di un elicottero della flotta regionale, ma poi si è scelto di non farlo intervenire per motivi sicurezza.

Insieme ai vigili del fuoco stanno operando anche numerosi volontari della protezione civile e il Corpo forestale.

A Quartu andranno anche i tecnici dell'Arpas per verificare la qualità dell'aria, visto che le fiamme hanno anche bruciato materiale plastico e vernici.