Sciopero Ctm, presidio dipendenti davanti al Comune Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Bandiere e fischietti davanti al comune di Cagliari: un presidio dei dipendenti e dei sindacati del Ctm per chiedere maggiore attenzione alle esigenze del personale. Secondo Uil trasporti, Faisa Cisal e Fts Css sono stati violati "gli accordi aziendali del 26 maggio 2008 relativo al personale inidoneo e l'accordo dell'11 maggio 2018 relativo al personale della verifica".

Tra le richieste anche quella di affidare al personale interno le mansioni di polizia amministrativa. Soprattutto per "dare maggiore garanzia a coloro che si trovano in condizioni di inidoneità temporanea o definitiva ovviamente in maniera compatibile con la patologia che ha portato all'inidoneità".

Tra le preoccupazioni dei dipendenti anche quelle relative alla sicurezza di chi lavora sui pullman. Il presidio di stamattina è la prima protesta di una giornata di mobilitazione che andrà avanti sino a mezzanotte.

Disagi in vista anche per gli utenti: il personale viaggiante e connesso alla mobilità si fermerà dalle 20.31 alle 23.59. Mentre i lavoratori degli impianti fissi e gli amministrativi sciopereranno nelle ultime tre ore e mezza del turno. (ANSA).