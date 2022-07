(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il cantante vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu si è laureato con lode in legge. L'annuncio sulla sua pagina Instagram con un post corredato da una bella foto con tanto di corona di alloro in testa, abito grigio con papillon e tesi di laurea con copertina blu fra le mani. La dedica dolcissima è "a babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me". Con questa parole, in cui ha citato il papà morto un anno fa a causa del Covid, Scanu ha annunciato di essere diventato "dottore" in Giurisprudenza.

Iscritto, nel 2018, l'UniFortunato di Benevento, il 25 luglio ha discusso la tesi sulla vulnerabilità. La decisione di riprendere gli studi, come aveva raccontato l'artista, era arrivata dopo una denuncia intentata nei suoi confronti per diffamazione, poi archiviata, che aveva spinto Scanu a occuparsi personalmente della materia. Tantissimi i messaggi di congratulazioni da parte dei fan: tra questi c'è chi fa notare "dedica questo traguardo soprattutto a te", ma anche tanti amici, a cominciare dal maestro Beppe Vessicchio, Anna Falchi, Monica Leofreddi, Samantha de Grenet. (ANSA).