Università: a Sassari le prime lauree in Scienze motorie

L'Università di Sassari ha da oggi i suoi primi dottori in Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo. Le prime lauree del corso di studi attivato di recente sono state consegnate nel corso di una cerimonia che si è svolta questa mattina nell'aula magna dell'ateneo, alla presenza delle autorità accademiche e rappresentanti di enti e società sportive. Fra i vari interventi anche quello di Irene Roggio, studentessa del corso e campionessa del mondo di Kickboxing nel 2014 e dal 2016 al 2018, già campionessa europea e attuale campionessa italiana.

Il Corso di laurea in Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo è a numero programmato, è organizzato in semestri, con lezioni frontali, attività pratiche e di tirocinio. Consente l'acquisizione di basi culturali per il proseguimento degli studi presso corsi di laurea magistrali in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, Scienze e tecniche dello sport.