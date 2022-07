Scuola: fondi in ritardo, appello Provincia Sassari a Draghi

"La Provincia di Sassari non ha ancora ricevuto i finanziamenti di diverse misure di intervento sull'edilizia scolastica, che riguardano lavori già eseguiti ed altri in stato di avanzamento, causando inevitabili conseguenze sulle imprese". È l'incipit della lettera che il commissario straordianrio della Provincia di Sassari, Pietro Fois, ha inviato al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, per denunciare il mancato arrivo nelle casse dell'ente dei finanziamenti stanziati dal ministero della Pubblica istruzione per gli interventi di edilizia scolastica.

Interventi in gran parte già avviati dalla Provincia con regolari appalti pubblici: "A oggi i lavori sono stati eseguiti secondo una tempistica stringente ma il Ministero ha erogato solo il 20% di quanto previsto, addebitando di conseguenza alla Provincia oneri che non sono sostenibili", continua Fois nella sua lettera. "Le conseguenze più gravi sono tutte a carico delle imprese che si trovano costrette a procedere con decreti ingiuntivi nei confronti della Provincia, a sua volta obbligata a pagare anche gli interessi".

Difficoltà insostenibili per l'ente e per le imprese, alcune delle quali, dopo avere ultimato i lavori come da contratto e aspettato invano i pagamenti, hanno già chiesto la diffida di messa in mora per ottenere quanto le spetta. "La Provincia non ci sta a fare da scudo allo Stato e propone un'azione di rivalsa nei confronti del Miur con nomina di un legale", aggiunge Pietro Fois illustrando la situazione in una conferenza stampa. "Gli uffici della provincia hanno già scritto più volte alla direzione generale intimando le azioni di rivalsa".