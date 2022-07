Ogliastra Balloon Festival,tornano le mongolfiere nell'Isola

(ANSA) - NUORO, 26 LUG - Tre coloratissime mongolfiere solcheranno i cieli dell'Ogliastra al tramonto dal 29 al 31 luglio, disegnando magnifiche coreografie al ritmo della musica del DJ Set di Radio Sintony. I passeggeri dei voli turistici potranno godere lo spettacolo dall'alto e atterrare sulla spiaggia di Lotzorai proprio di fronte all'isolotto d'Ogliastra, dove avranno la possibilità di degustare street food con prodotti rigorosamente locali.

Dopo il successo nel 2021, l'Ogliastra Balloon Festival torna per la seconda edizione, stavolta nelle spiagge di Lotzorai, da cui tante persone potranno ammirare dall'alto l'incantevole paesaggio ogliastrino: dalla bellezza insuperabile delle sue coste fino all'interno montuoso.

Se lo scorso anno le mongolfiere hanno dato spettacolo sospese a decine di metri dal suolo, nella località dell'aeroporto di Tortolì, vicino alla spiaggia di Basaura, quest'anno la location scelta da Amc Event Sardegna, organizzatore dell'evento - in collaborazione con il portale di destinazione turistica Life in Ogliastra e Mongolfiere al Sud Italia - è il Lido delle Rose a Lotzorai, un paradiso naturale con i suoi tre chilometri di sabbia fine e morbida, con sfumature rosa e il suo mare cristallino.

Lo spettacolo comincerà ogni sera alle 18 e terminerà alle 23.30. Il 29 mattina è previsto il primo volo libero, in prossimità del centro di Lotzorai, con l'equipaggio di Mongolfiere al Sud Italia - partner dell'evento - e con la compagnia aerea calabro-lucana certificata Enac e autorizzata a eseguire voli commerciali. Tra le novità di quest'anno c'è anche la "Balloon Experience", che permetterà di assistere da vicino a tutte le fasi di preparazione e gonfiaggio dei palloni, di partecipare allo scatto dei selfie e di seguire il primo volo della giornata. Spazio anche a un momento romantico con il "Cameron Balloon", l'unica mongolfiera a due posti che porterà in volo coppie di innamorati alla luce del tramonto. (ANSA).