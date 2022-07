Covid: tamponi gratis in Sarcidano-Barbagia Seulo-Trexenta

Un nuovo sistema più efficiente e gratuito per il tracciamento e il rilevamento dei contagi da Covid 19. Da domani 27 luglio 2022 partirà, in via sperimentale, il sistema di prenotazione degli appuntamenti dei tamponi per i cittadini residenti nel territorio del Distretto Sarcidano-Barbagia di Seulo-Trexenta.

I test saranno effettuati nel punto tamponi di piazza Unità d'Italia a Mandas, nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 16.

Il cittadino riceverà un Sms indicante la data, l'ora e il luogo di effettuazione del tampone.

Il sistema è gestito dal personale del Servizio di igiene e Sanità Pubblica della ASL di Cagliari, in collaborazione con gli operatori dell'Usca3 del Distretto, tramite la piattaforma regionale Gestione Casi e Contatti (GCC).