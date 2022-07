Casa: mutui in Sardegna, 42 anni l'età media dei richiedenti

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - L'età media di chi ha sottoscritto un mutuo per la casa nel 2021 in Sardegna è di 42,1 anni. E quando si decide a fare il grande passo? Il 38,6% tra 35 e 44 anni. Ma c'è anche - pochi, l'1,3 per cento - chi ci pensa dai 65 anni in poi. Sono alcuni dei numeri dell'analisi di Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa. L'analisi per fasce d'età mostra che il 23,3% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 - 34 anni, il 25% nei 45 - 54 anni, il 11,8% si colloca nella fascia 55 - 64 anni. Per l'81,9% del campione si tratta di dipendenti a tempo indeterminato e pensionati. Poi l'11,4% riguarda chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d'azienda), mentre il 3,4% è rappresentato dai lavoratori a tempo determinato.

In Sardegna vengono finanziati principalmente cittadini italiani, 97,9%, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 2,1% è rappresentato da cittadini europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall'Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani. (ANSA).