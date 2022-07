Polizia: vicario Cagliari Russo promosso dirigente superiore

(ANSA) - CAGLIARI, 25 LUG - Il vicario della Questura di Cagliari, Pio Russo, è stato promosso dirigente superiore della Polizia di Stato. Nato a Sora il 12 marzo 1963, laureato in Giurisprudenza all'Università di Salerno, entra in polizia nel 1988 e l'anno successivo vince il concorso per vice commissario in prova e dopo il corso di formazione viene assegnato, come funzionario, alla II Sezione dell'Istituto Superiore di Polizia di Roma. Dopo le esperienze alla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione (Servizio Antiterrorismo), al Compartimento della Polizia Stradale della Campania, nel 2008 viene promosso primo dirigente. La sua carriera prosegue a Firenze, dove dirige la Sezione di Polizia Stradale, poi a Caserta, come dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, prima di raggiungere Pavia da Vice Questore Vicario.

A Cagliari arriva a giugno dell'anno scorso, lascia la questura dopo poco più di un anno di permanenza in cui ha lavorato come vicario a fianco del Questore Paolo Rossi. (ANSA).