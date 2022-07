Italgas: Gallo, in Sardegna la rete più avanzata del Paese

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - La Sardegna ha "la rete più all'avnguardia del paese". Lo afferma l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo sottolineando che "in Sardegna prosegue il nostro impegno per la completa metanizzazione dei territori in concessione". "Il network - spiega - che si estende per circa 1.500 chilometri di reti intelligenti, è già oggi il più all'avanguardia del Paese, sia perché già in grado di accogliere gas rinnovabili come biometano e idrogeno, sia perché l'approvvigionamento è garantito soltanto da forniture di gas naturale liquefatto". (ANSA).