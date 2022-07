Abbanoa: lavori a Ittiri, stop notturno erogazione acqua

(ANSA) - ITTIRI, 25 LUG - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro nelle campagne di Ittiri per riparare un guasto individuato nella condotta che alimenta il serbatoio cittadino. Si stanno verificando cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio. La riparazione si sta presentando particolarmente difficoltosa: la rottura si è verificata in un punto impervio nel quale la condotta risulta incastonata in un banco di roccia. La complessità dell'intervento ha portato i tecnici di Abbanoa ad approntare delle soluzioni provvisorie per alimentare parzialmente il serbatoio in attesa che domani mattina vengano completati i lavori.

Per consentire una parziale erogazione alle utenze e il ripristino delle scorte nel serbatoio, Abbanoa ha predisposto la chiusura notturna del servizio da stasera alle 22 a domani mattina alle 5. Il regolare servizio sarà ripristinato a lavori conclusi entro la mattina di domani.

"Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte", fa sapere il gestore. (ANSA).