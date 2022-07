Fermato in auto, colpi e sputi ai carabinieri a Cagliari

Si ribella all'alt dei carabinieri, colpisce con un pugno un militare. E poi, una volta arrestato e portato al Comando, sputa contro gli stessi carabinieri. È successo durante la notte a Cagliari. Un 41enne è ora agli arresti domiciliari per resistenze. È stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, lesione personale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto è partito da un controllo in Piazza Medaglia Miracolosa. Il conducente, con a bordo due passeggeri, appariva da subito nervoso ed esibiva- questa la ricostruzione dei militari- su richiesta del capo servizio, i soli documenti di identità e di circolazione. Gli veniva chiesto di mostrare anche la patente di guida, ma il 41enne non obbediva. Poi la resistenza: un pugno al volo al militare che tentava di aprire dall'interno la portiera dell'auto. E poi calci e pugni con il capo servizio costretto a estrarre la pistola elettrica. Lo stesso capo servizio è stato portato in ospedale: prognosi di 6 giorni. Nel corso della perquisizione dell'auto, dietro il sedile posteriore sono state trovate una roncola di acciaio ed un tubo di acciaio della lunghezza di circa 40 cm.