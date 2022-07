Moto contro rimorchio a Olbia, grave una 16enne

Grave incidente stradale nella notte a Olbia. Per cause da accertare intorno alle 3.30 una moto, con a bordo due giovani, si è scontrata con un'auto. Una giovane di 16 anni, nata a Genova ma residente a Golfo Aranci, si trova ricoverata in Rianimazione nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere rimasta gravemente feritanell'incidente avvenuto alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato a Olbia.

La giovane si trovava a bordo di una moto guidata da un suo amico, anche lui 16enne e residente in città. Per cause da accertare mentre i due percorrevano via Sierra Leone, all'incrocio con via Ruanda, nella zona industriale di Olbia, la loro moto si è scontrata con un rimorchio di un mezzo articolato, e non contro un'auto come era emerso in un primo momento. Immediati i soccorsi. Le condizioni della giovane sono sembrate gravissime fin da subito. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto anche grazie all'ausilio dell'elisoccorso, ha prestato le prime cure alla ferita.

Nell'incidente la 16enne ha impattato violentemente la testa, ha perso conoscenza ed è stata intubata per essere trasferita d'urgenza al polo sanitario sassarese. Il suo giovane amico, invece, non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli agenti della Polizia stradale, guidata dal comandante Inti Piras, stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica. L'urto tra la moto e l'autoarticolato è avvenuto contro la parte posteriore del rimorchio.