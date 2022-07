Dieci finalisti sardi alla Biennale MArteLive 2022 a Roma

Teatro, musica, cinema e arti visuali ma anche moda e grafica: sono dieci i finalisti selezionati al MArteLive Sardegna 2022 / lo spettacolo totale, che parteciperanno alle finali nazionali e europee per la Biennale MArteLive 2022 in programma in autunno a Roma.

Nell'Isola si è svolta la prima finale regionale del concorso multiartistico, organizzata da Abaco Teatro e Impatto Teatro lo scorso 12 luglio al Teatro Massimo di Cagliari, con cinquanta artisti e ensembles provenienti da tutta la Sardegna. La giuria di qualità e la giuria popolare hanno votato, questi i vincitori: per la musica Licia Svein, progetto rock blues della cantante Elisa Vinci; per il teatro, Emanuele Bosu con "Autunno" (produzione La Maschera) con la danzatrice Chiara Mameli; per la letteratura Dario Mameli, con "Pomodori Mon Amour". Per le arti visuali: Sara Argiolas vince nella sezione fotografia, Francesco Cogoni per la scultura, Damiano Rossi per la pittura e Matteo Tauriello per la sezione grafica/ illustrazione. Per il cinema, va in finale il corto "Boredom" degli Artisti Fuori Posto e per la Videoarte "Pareidolia" di Elisa Meloni. Infine, nella sezione moda vincono Claude Couture Creation e Madelyce: le stiliste Claudia Cinzia Atella, Emanuela Vacca e Alice Manunza hanno conquistato il pubblico con le loro creazioni.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 1 agosto dalle 19.30 nel Parco di San Platano a Villaspeciosa all'interno del XV Festival "Giardini Aperti": nell'occasione saranno anche assegnati tutti i premi speciali.