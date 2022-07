Cagliari dal vivo, da Toquinho e Gazzè ai Nomadi e De Andrè

Cagliari dal vivo 2022, da Toquinho a Sergio Caputo cercando di coinvolgere tutta la città, dal Poetto a piazza San Michele. Passando per San Benedetto e piazza Nazzari con l'arena inaugurata giovedì scorso con il concerto di Edoardo Bennato. Non solo musica con i 910mila euro del Fondo unico per lo spettacolo arrivato dal ministero della cultura. Sul palco e per le strade anche danza, teatro e altre performance.

"Le politiche culturali - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - sono centrali: generano ricadute sull'economia della città e susciteranno l'interesse dei tanti turisti che scelgono Cagliari. Si tratta di appuntamenti che andranno avanti sino alla fine dell'anno consentendo anche la destagionalizzazione degli spettacoli. Gli stessi fondi sono a disposizione anche per il 2023, possiamo programmare senza le rincorse di quest'anno".

Nove concerti. Tra i nomi Max Gazzè, Nomadi, Alice, Cristiano De Andrè. Tra le proposte saltate invece quella della data cagliaritana di Billy Idol: "Il budget era quello - ha detto Truzzu - si è ritenuto più opportuno ripartirlo su un numero più ampio di concerti".

Per il teatro finanziata la proposta di Lucidosottile con cento appuntamenti artistici e culturali in luoghi anche inusuali coinvolgendo anche spazi pubblici e privati. Tra le aree anche quella dell'Ippodromo. Ma non con eventi molto chiassosi.

"Abbiamo verificato - ha detto l'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau - che non sussiste alcun problema di inquinamento acustico sia per i degenti dell'ospedale né per la fauna dello stagno". Soddisfazione della giunta: "Da questo bando - ha aggiunto - emerge la vivacità degli operatori culturali cittadini: un segnale profondo delle capacità creativo artistiche di Cagliari".