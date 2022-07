Anfiteatro Alghero pronto per gli spettacoli all'aperto

L'anfiteatro "Ivan Graziani" di Maria Pia è pronto per riprendersi il ruolo di capitale dei concerti estivi della Riviera del Corallo.

Questa mattina l'amministrazione comunale ha consegnato la struttura alla Fondazione Alghero dopo la conclusione delle opere di riqualificazione realizzate dal Comune. Ora l'area è quindi pronta per ospitare la ricca serie di eventi in programma.

Il passaggio è avvenuto alla presenza del sindaco Mario Conoci e del presidente della Fondazione, Andrea Delogu. (ANSA).