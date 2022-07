Ambulanza si ribalta a Sassari, quattro i feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale accaduto alle 16.40 a Sassari che ha visto coinvolta un'ambulanza della Croce Blu. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale, guidata dal comandante Gianni Serra, il mezzo di soccorso stava percorrendo viale Italia per trasportare un paziente al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, e quindi aveva le sirene e i lampeggianti accesi. All'incrocio con via Amendola l'ambulanza si è scontrata violentemente contro una Dacia, condotta da un 30enne originario di Arezzo ma residente ad Alghero.

L'impatto ha fatto sollevare l'ambulanza che si è ribaltata al bordo della carreggiata facendo saltare sei paletti dissuasori installati tra la pista ciclabile e la strada. L'equipaggio del mezzo di soccorso, l'autista più altri tre paramedici, sono rimasti feriti e trasportati al vicino ospedale. Anche la paziente che si trovava bordo è stata immediatamente trasferita nel polo sanitario. Illeso, invece, il conducente della Dacia.

Nessuno dei feriti parrebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre alla Polizia locale è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Sassari, che hanno messo in sicurezza i veicoli.