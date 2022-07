Spiagge sarde depredate, 50kg di sabbia e sassi in valigia

(ANSA) - ALGHERO, 22 LUG - Dal 25 giugno al 15 luglio i funzionari doganali, in servizio all'aeroporto Riviera del Corallo, insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero ed in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno rinvenuto nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio, 50 chili di sabbia conchiglie e sassi, occultati nei bagagli dei passeggeri in partenza dallo scalo catalano.

Nonostante i serrati controlli e le campagne informative e di sensibilizzazione, per evitare il depauperamento dei lidi del mare, continua il malcostume di portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e ciottoli come "souvenir" per la vacanza in Sardegna.

Il materiale, prelevato dalle spiagge del nord Sardegna, è stato sequestrato e sono state applicate sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3000 euro, previste dalla Legge regionale n. 16/2017.

I turisti fermati con la sabbia e ciottoli all'aeroporto Rivera del Corallo sono sia di nazionalità italiana che stranieri (Norvegia, Slovacchia, Serbia, Spagna e Romania). (ANSA).