Caccia ad attrezzature pesca fantasma nel mare del Sinis

(ANSA) - ORISTANO, 22 LUG - Nell'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis caccia alle attrezzature da pesca fantasma che mettono in pericolo l'ecosistema. In acqua tecnologie innovative in collaborazione con pescatori, diving e Capitaneria di Porto. Gli interventi di pulizia del fondale, promossi dal Wwf Italia con l'Amp, partono oggi è si concluderanno il 27 luglio. In campo la strumentazione sonar per identificare con maggior rapidità gli oggetti da portare via. Previsto il coinvolgimento e contributo del team del WWF Germania, da tempo impegnato a ripulire il Mar Baltico. La seconda parte della settimana sarà dedicata alla vera attività di recupero degli attrezzi segnalati nelle giornate precedenti. Grazie alla collaborazione di imbarcazioni da pesca professionale, impegnate in un percorso verso una maggiore sostenibilità e interessate a contribuire alla bonifica dell'ambiente marino, e del nucleo sommozzatori della Guardia Costiera coordinato dalla Capitaneria di Porto di Oristano, saranno rimedissi gli attrezzi da pesca fantasma dai fondali. "Abbiamo accolto- spiega Massimo Marras, direttore AMP Sinis - Isola di Mal di Ventre- con entusiasmo la proposta di WWF Germania per testare questa tecnica innovativa all'interno dell'AMP. Avremo modo di verificare la sua efficacia in diversi tipi di fondale e allo stesso tempo è un'occasione per coinvolgere i pescatori anche in questo tipo di attività meno "tradizionali". Continuiamo a lavorare da tre anni in questa direzione e speriamo di mettere in campo ulteriori iniziative nel prossimo futuro. La collaborazione tra AMP, pescatori e altri portatori d'interesse è un fattore chiave per la conservazione del nostro patrimonio ittico e per la sostenibilità della pesca". (ANSA).