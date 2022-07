Badesi, via sdrai e ombrelloni lasciati in spiaggia la notte

(ANSA) - BADESI, 22 LUG - La Guardia Costiera di Porto Torres assesta un colpo ai "furbetti dell'arenile". Nei giorni scorsi i militari hanno messo a segno una rilevante operazione di polizia marittima nella spiaggia di Baia delle mimose, nel litorale del Comune di Badesi, sequestrando oltre un centinaio tra lettini, sdraio e ombrelloni piantati sull'arenile anche la notte così da occupare un posto in spiaggia per l'indomani.

L'operazione, che è stata preceduta da una minuziosa attività di accertamento, è scattata nella tarda serata del 21 luglio e ha visto la partecipazione di militari del Capitaneria turritana, guidata dal comandante Gabriele Peschiulli, e dell'Ufficio locale marittimo di Castelsardo, che hanno liberato dall'occupazione abusiva circa mille metri quadri di arenile.

Nel dettaglio, sono stati rimossi circa 60 ombrelloni e 90 tra lettini, sedie da spiaggia e altri oggetti di vario genere tipici delle attività balneari. Le attrezzature sequestrate saranno confiscate e distrutte, come prevede la legge. Durante le operazioni si è formata una folla di curiosi, ma nessuno ha reclamato la proprietà di sdraio e ombrelloni, soprattutto per non rischiare di incorrere in sanzioni.

Anche nelle prossime settimane, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2022, la Guardia Costiera di Porto Torres continuerà la quotidiana vigilare in mare e sulle spiagge per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività balneari e per tutelare il demanio marittimo e l'ambiente marino e costiero da ogni forma di abuso. (ANSA).