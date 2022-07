Teatro: dal 24 ritorna il Capoterra Festival con otto serate

Nuovi appuntamenti per il Capoterra Teatro Festival, evento estivo dedicato allo spettacolo dal vivo organizzato dalla compagnia Anfiteatro Sud con la direzione artistica di Susanna Mameli e giunto quest'anno alla sua decima edizione.

Il festival, che sarà ospitato nell'Anfiteatro del Parco Urbano, in via Palermo, vedrà in scena le compagnie Circo Maccus, Akroama, Origamundi Teatro, Effimero Meraviglioso, Anfiteatro Sud, Teatro del Segno e i bolognesi Teatro delle Temperie per otto appuntamenti, tra 24 luglio e 13 agosto, all'insegna dell'ironia, della commedia musicale, della retrospettiva culturale, della prosa contemporanea.

Il Festival prenderà il via domenica con il Circo Maccus e "Madame Brulée", ovvero le quotidiane acrobazie del vivere viste attraverso la lente del circo e del gioco. Lo spettacolo racconta le vicissitudini di una donna comunemente straordinaria: Madame Brulée, governante/diva della Caravan Perdù Maison, in costante tensione tra il peso della realtà e la leggerezza dei sogni; tra cadute vertiginose e voli inebrianti.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Virginia Viviano.

Simeone Latini sarà protagonista de "Il deserto dei tartari" prodotto da Akroama per la regia di Lelio Lecis nel secondo appuntamento venerdì 29 luglio. Venerdì 5 agosto in scena la compagnia Origamundi con "Chi ti credi di essere?" di e con Marta Proietti Orzella. Il giorno dopo, sabato 6 agosto, spazio a "Volevo vedere il cielo" scritto da Massimo Carlotto e diretto da Maria Assunta Calvisi per una produzione de L'Effimero Meraviglioso: in scena Miana Merisi e Michela Cidu.

"S'accabadora" di Anfiteatro Sud, scritto e diretto da Susanna Mameli, sarà protagonista del quinto appuntamento domenica 7 agosto. Lo spettacolo, interpretato da Marta Proietti Orzella ed Elisa Pistis e accompagnato dalle musiche di Paolo Fresu, ha vinto il premio alla drammaturgia al Roma Fringe Festival 2020 e al Premio Nazionale Lauretta Masiero. Martedì 9 agosto "Baroni in laguna", spettacolo di Teatro del Segno di e con Stefano Ledda con le musiche di Andrea Congia e Juri Deidda, racconta un'Isola fuori dal tempo tra paesaggi arcaici e avanzi di Feudalesimo. Il giorno dopo, mercoledì 10, ancora Anfiteatro Sud per "Chi dice donna dice Dante" scritto da Francesco Civile, diretto e interpretato da Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse.

Chiuderà il Capoterra Teatro Festival la compagnia bolognese Teatro delle Temperie con "Circo capovolto", di e con Andrea Lupo per la regia di Andrea Paolucci: in scena la storia di Branko Hrabal, che in fuga dall'Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia.