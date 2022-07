"Regione userà fondi anche per rilancio occupazione"

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - "La Regione utilizzerà i fondi del Pnrr anche per il rilancio dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con una particolare attenzione per le persone più fragili". Lo ha dichiarato l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda partecipando all'evento di Alghero "Rete lavoro Sardegna: sfide e prospettive di sviluppo per le politiche attive del lavoro sui territori", l'ultimo di un ciclo di incontri legato al Piano Attuativo regionale del Programma per la Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (Par-Gol).

Il programma è stato approvato dalla Giunta regionale lo scorso 19 maggio per promuovere l'occupazione e l'occupabilità, favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rafforzare l'efficienza dei Centri per l'impiego attraverso la formazione continua del personale e la digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi.

Per l'attuazione del Gol sono destinate risorse pari a 32,2 milioni di euro, mentre per il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale le risorse sono pari a 1,2 milioni. (ANSA).