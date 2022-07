Incendi: 17 roghi nell'Isola, mezzi aerei in tre località

Sono 17 gli incendi occorsi sul territorio regionale, per tre dei quali il Corpo forestale è intervenuto oltre che con le squadre a terra, anche con i mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo vasto rogo è divampato in agro di Bonorva, località "C.Matta e padru", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale forestale a bordo dell'elicottero di stanza nella base di Alà dei Sardi. L'incendio ha percorso una superficie molto limitata grazie al pronto intervento.

Altro incendio nelle campagne di Bono, località "S'Istria", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bonorva, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa e Anela. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro.

Infine, rogo in agro di Villaputzu, località "Is crabilis", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera giusto sul posto con due unità, coadiuvata dal personale a bordo dell' elicottero proveniente dalla base di Villasalto. E' stato richiesto inoltre l'invio di alcune squadre a supporto, in particolare due squadre di Forestas dei cantieri di Turri Motta e Senni. L'incendio ha percorso un area di cisteti, stoppie ed incolti inferiore a 2 ettari.