Aou Sassari, biomarcatori per lotta a carcinoma prostatico

(ANSA) - SASSARI, 21 LUG - Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, Ateneo turritano, Lilt Sassari e Fondazione di Sardegna mettono in campo una stretta sinergia per contrastare il tumore prostatico. E lo fanno attraverso lo studio di nuovi biomarcatori in grado di individuare le lesioni tumorali. Il tumore alla prostata in Italia è in aumento con circa 564mila casi e 36mila nuove diagnosi ogni anno. Di queste ultime almeno 1000 sono quelle che vengono fatte in Sardegna. Numeri elevati che, a oggi, rendono il carcinoma della prostata il più diffuso tra gli uomini italiani ed è divenuto, nell'ultimo decennio, il tumore più frequente nella popolazione maschile dei paesi occidentali. È in questa ottica che si sviluppa il progetto coordinato congiuntamente dal professor Ciriaco Carru, del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari e responsabile di programma assistenziale nella Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, e dal professor Massimo Madonia, direttore dell'unità di Urologia dell'Aou. «La sfida oggi - afferma Carru - è avere una diagnosi precoce, trattamenti targettizzati, opzioni terapeutiche innovative, oltre alla possibilità di prevedere in anticipo quali pazienti beneficeranno maggiormente o esclusivamente di un adeguato trattamento".

"Ecco perché - aggiunge Madonia - è sempre più crescente l'esigenza di identificare nuovi biomarcatori, evitando di esporre i pazienti a indagini strumentali invasive o a terapie generalmente gravose in termini di tossicità e costi".

Ad oggi i risultati degli studi portati avanti dalle due strutture sono stati pubblicati su due riviste internazionali ad alto impatto. Il primo studio, che ha trovato ospitalità sulle pagine di Biomolecules, indica nell'Agmatina un interessante biomarcatore che sarebbe capace di segnalare la proliferazione cellulare. Lo studio ha permesso di differenziare tre classi di pazienti attraverso la quantificazione dei livelli plasmatici del biomarcatore in esame.

Il secondo studio è stato pubblicato proprio in questi giorni su The Journal of Molecular Diagnostics, della prestigiosa associazione "American Society for Investigative Pathology Association for Molecular Pathology". (ANSA).