Minaccia la madre e colpisce il nonno, 19enne arrestato

Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia un 19enne di Siliqua, già precedentemente denunciato per analoghi motivi.

Il ragazzo aveva insultato, minacciato e tentato di aggredire la madre, illesa anche grazie all'intervento dei militari. Poco prima, invece, in un accesso d'ira il giovane aveva anche lanciato alcuni oggetti al nonno, colpendolo e procurandogli lesioni personali da 30 giorni di prognosi.

In accordo con la Procura della Repubblica, nella considerazione del pericolo che il 19enne costituisce per i propri familiari, i militari hanno adottato la misura restrittiva: il giovane è stato portato nel carcere di Uta. (