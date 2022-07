Incendi: torna l'incubo nell'Oristanese, fiamme a S.Lussurgiu

Un vasto rogo si è sviluppato questo pomeriggio nelle colline del Montiferru, nell'Oristanese, proprio in un'area già percorsa dal fuoco nel vasto rogo del 2021 quando andarono in fumo oltre 12mila ettari di territorio e ci furono centinaia di sfollati tra i 10 centri colpiti.

Stavolta nelle campagne tra Santu Lurrgiu e San Leonardo di Siete Fuentes l'intervento delle squadre a terra di un Canadir e di quattro elicotteri ha circoscritto le fiamme che sono state quasi del tutto spente. Ma la paura che, come era capitato nel 2021, focolai non sopiti possano riattizzare le fiamme è tanta.

il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ha scritto alla direzione della Protezione civile regionale, del Corpo Forestale regionale alle prefetture e ai sindaci del territorio sollecitandola bonifica del territorio "sino all'infinito" .

Secondo le prime informazioni giunta al sindaco, ma ancora non confermate, sul rogo di oggi pare che sino stati trovati degli inneschi e che quindi ci sia dietro la mano dell'uomo. Saranno gli investigatori del Corpo Forestale a effettuare le verifiche più approfondite sul caso.