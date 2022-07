Abbanoa: ripristinata erogazione acqua a Sassari h24

(ANSA) - SASSARI, 20 LUG - E-Distribuzione ha rinviato l'intervento, programmato per domani, sulla propria linea elettrica che alimenta il sollevamento idrico Abbanoa di Monte Oro a Sassari. Abbanoa ha quindi potuto riprogrammare la distribuzione dell'acqua potabile nella rete idrica cittadina potendo contare di un collegamento costante con il potabilizzatore di Truncu Reale. Grazie alle manovre effettuate e anche al superamento delle criticità registrate a seguito dell'intervento della scorsa settimana sull'acquedotto Coghinas 2, è ora possibile coprire il fabbisogno giornaliero di tutta la città.

A partire da stanotte sono revocate le chiusure notturne precedentemente programmate in diversi quartieri e garantire il servizio idrico h24. Eventuali nuove limitazioni saranno riprogrammate nel giorno in cui E-Distribuzione eseguirà i propri lavori nelle linee elettriche di Monte Oro.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. (ANSA).