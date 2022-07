Cagliari: Joao Pedro a Istanbul firma col Fenerbahce

Joao Pedro è volato in Turchia per firmare un triennale con il Fenerbahce. Prime foto a Istanbul per l'attaccante italo-brasiliano che conta anche una presenza in azzurro nella gara che ha sancito l'eliminazione dell'Italia ai mondiali. Addio al Cagliari dopo sette anni e 84 gol con la maglia rossoblù. Negli ultimi tre campionati è andato in doppia cifra diventando uno dei più forti e prolifici cannonieri della storia del Cagliari.

Il brasiliano era arrivato in Sardegna dal Palermo acquistato dal presidente Tommaso Giulini al suo primo anno di gestione del club rossoblù. Ed era arrivata una retrocessione riscattata l'anno successivo da una immediata risalita in A. Poi la trasformazione del giocatore da centrocampista-trequartista a prima punta. Molti gol nelle ultime stagioni, 13 lo scorso anno.

Reti che però non sono riuscite a evitare l'ultima retrocessione in serie B: Joao Pedro era anche il capitano della squadra.

In attesa della conclusione delle trattative, ha iniziato la preparazione con la squadra di Liverani andando sempre a segno nei primi test match. È rimasto in panchina solo nell'ultima amichevole, domenica, mentre gli agenti trattavano il suo passaggio al Fenerbahce.

In giornata le visite mediche con il suo nuovo club, poi la firma del contratto.