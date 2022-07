Barca si incaglia in una secca in Sardegna, quattro in salvo

Quattro turisti del nord Italia sono stati salvati, nella notte, dalla Guardia Costiera di Carloforte mentre erano in difficoltà nel Canale di S. Pietro.

La loro imbarcazione a motore di circa 13 metri, si è incagliata in una secca antistante la "Spiaggia delle Saline" a Calasetta, nel sud ovest della Sardegna. I soccorsi sono stati allertati alle 21 Dopo essersi assicurati delle buone condizioni dei quattro diportisti e individuata la posizione dell'unità da diporto incagliatasi, la motovedetta di ricerca e soccorso CP869 ha raggiunto la secca recuperando i quattro che sono stati riportati a terra.

"Una situazione di pericolo, fortunatamente sventata e presumibilmente generata dalla non approfondita conoscenza della tratta di navigazione e da una mancata preventiva informazione da parte del conduttore dell'unità sulle vigenti ordinanze e divieti locali", fa sapere la Capitaneria di Porto ricordando che, "prima di intraprendere qualsiasi tipo di navigazione in mare, è necessario consultare i bollettini meteo della zona di interesse e le eventuali ordinanze locali".