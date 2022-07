Bando da 2,4mln per promuovere Isola in Italia e all'estero

Un bando da 2,4 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di una campagna di promozione istituzionale della Regione Sardegna in Italia e all'estero, anche attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari per la diffusione di prodotti di comunicazione statici e dinamici. La procedura scadrà il prossimo 5 settembre: la commessa prevede un contratto di 12 mesi, non rinnovabile. Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione lo scorso 13 luglio.

La campagna promozionale prevede, come da capitolato, "un insieme di messaggi promozionali che saranno veicolati su canali diversi, ma tra loro connessi e integrati nelle diverse declinazioni sui medium prescelti". Nel dettaglio sarà concentrata nell'arco temporale massimo di due settimane consecutive e si svolgerà in Italia a New York, Parigi, Londra, Berlino e su ambienti virtuali. E' prevista la diffusione di spot su emittenti televisive estere nazionali, sulle principali testate giornalistiche on line nazionali e internazionali, oltre ad azioni di social media marketing e alla realizzazione e diffusione di pannelli statici promozionali nei punti di maggiore affluenza di pubblico di alcune delle maggiori metropoli mondiali.