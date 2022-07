All'ospedale di San Gavino riprende l'attività di oculistica

Con la prima seduta operatoria, che si è tenuta lo scorso martedì 5 luglio, è ripartita l'attività oculistica all'Ospedale di San Gavino. L'attività di chirurgia oculistica, interrotta nel 2018, è ripresa con gli interventi in day service per le cataratte. Per i pazienti è previsto un ricovero di poche ore con dimissione in giornata. Lo comunica il direttore generale della Asl del Medio Campidano Giorgio Carboni.

L'operatività chirurgica, assicurata dalla collaborazione degli oculisti dell'Ospedale di San Gavino con i colleghi del Policlinico dell'Università di Cagliari, avrà un calendario settimanale con una seduta chirurgica ogni martedì in cui saranno operati in media cinque utenti. Le agende sono già pronte e gli interessati possono prenotare l'intervento negli sportelli Cup della Asl a San Gavino, Guspini, Villacidro e Sanluri.

Nell'arco di un anno è stato reclutato un nuovo dirigente medico di oftalmologia, è stata riattivata la convenzione con l'Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari e sono state acquisite sofisticate apparecchiature tecnologiche. Le attrezzature consentiranno a regime di effettuare, oltre che la chirurgia della cataratta, la microchirurgia del glaucoma e le terapie intravitreali per il trattamento delle patologie retiniche.

Il reparto oculistico dell'ospedale Nostra Signora di Bonaria, il cui organico crescerà con l'acquisizione di un secondo dirigente medico, sarà potenziato anche sul versante diagnostico e di terapia medica con la fluorangiografia (esame utile a diagnosticare le patologie vascolari dell'occhio, fra cui la retinopatia, la degenerazione senile della macula, le occlusioni vascolari), l'ecografia oculare, la tomografia ottica computerizzata (OCT) e il laser per il trattamento delle patologie retiniche.