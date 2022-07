Ecosistema dell'innovazione, 120 mln per 10 temi strategici

Regione, mondo accademico e bancario fanno squadra per creare un grande progetto di sviluppo e innovazione. Il progetto "e.lNS - Ecosystem of lnnovation tor Next Generation Sardinia", ovvero un ecosistema dell'innovazione, presentato per la Sardegna dall'Università di Sassari, è tra le 11 proposte ammesse a livello nazionale al finanziamento europeo, il secondo progetto ritenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca più importante tra le proposte specifiche per il Sud e il quinto a livello nazionale dopo quelli presentati dalle Università di Bologna, Calabria, Milano Bicocca, Firenze. "La Giunta, fin dal primo momento, ha inteso valorizzare la terza missione dell'Università e collaborare con il mondo del credito per creare sempre migliori condizioni e costituire un ecosistema complessivo favorevole alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo, che sono le chiavi per superare i deficit strutturali storici che pesano sulla Sardegna. Questo progetto risponde alla Strategia di Specializzazione Intelligente ed è in linea con i piani operativi e le priorità di ricerca e innovazione regionali", ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas che questa mattina, a Sassari, ha ufficializzato l'ingresso della Regione nella società per la realizzazione in Sardegna dell'"Ecosistema dell'innovazione", così come previsto dall'Avviso del Ministero che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato a livello nazionale risorse per 1 miliardo e mezzo di euro (finanziamento Unione europea - NextGenerationEU).

La compagine societaria è costituita da 24 soggetti di natura pubblica e privata tra cui Regione, UniSS-Università di Sassari, UniCA-Università di Cagliari, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unioncamere Sardegna, Confindustria Sardegna, Legacoop Sardegna, So.G.Aer Spa, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

"Promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali, la Regione conferma la volontà di incidere nel futuro della Sardegna con progetti innovativi e di specializzazione tecnologica - ha proseguito Solinas -.Stiamo facendo un grande lavoro e uno sforzo enorme perché la Sardegna venga identificata non solo per le sue bellezze naturali e paesaggistiche ma anche come ecosistema favorevole per l'innovazione e la ricerca".

Gli Ecosistemi dell'innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati, internazionalmente riconosciuti e auspicabilmente organizzati in forma consortile come nel caso dell'accordo firmato stamani a Sassari.