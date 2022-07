Caldo: attesi sino a 40 gradi in zone interne della Sardegna

Dopo essere stata solo sfiorata dall'anticiclone africano Apocalisse 4800 ora la Sardegna si prepara a una settimana di grande caldo, con temperature che, nelle zone interne del quadrante centro occidentale dell'Isola, potranno raggiungere picchi di 38-40 gradi.

Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, questa situazione perdurerà per almeno 4-5 giorni: "L'estensione dell'anticiclone africano, continuerà a garantire condizioni stabili in tutta Italia e anche in Sardegna con giornate caratterizzate da temperature elevate e scarsa ventilazione, a regime di brezza, che favoriranno l'accumulo di umidità nelle zone interne".

A questo si aggiunge un allerta giallo del Ministero della Salute per ondate di calore a Cagliari, sino a mercoledì 20 luglio, con temperature che potranno raggiungere i 36 gradi.