Anziano muore durante escursione in canoa a Carloforte

Era uscito in canoa intorno alle 10.30, ma per ore si erano perse le sue tracce. Poi la tragica scoperta: il corpo senza vita di un pensionato di Carloforte è stato ritrovato nel mare davanti alle Conchette, località nell'isola di San Pietro.

L'allarme era stato dato quando, a causa del ritardo nel ritorno a riva, sono nati i primi sospetti che l'uomo potesse essere in difficoltà. Il pensionato è stato cercato dalle motovedette in acqua. Ma anche a terra nella speranza che avesse scelto un approdo diverso da quello dal quale era partito.

Le attività di ricerca della Guardia costiera di Carloforte e della Protezione civile sono durate circa un'ora. Poi il ritrovamento del corpo sul basso fondale a pochi metri dalla costa.

Gli accertamenti di rito sono stati eseguiti personale sanitario: ottenuto il nulla-osta da parte della Procura della Repubblica di Cagliari, la salma è stata restituita ai familiari.